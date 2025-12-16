Universidad Católica remató de buena manera la Liga de Primera 2025 y terminó en el segundo lugar, logro que le sirvió para clasificar a la fase de grupos de la próxima edición de la Copa Libertadores de América.

Uno de los buenos valores de la UC en el segundo semestre fue Jhojan Valencia, jugador colombiano quien hace un par de días ‘denunció’ que la dirigencia cruzada no le respondía sus mensajes sobre una mejora contractual.

“Hubo respuesta de Cruzados. De hecho, han tenido contacto con su representante. Se le hizo una contraoferta, a pesar de que, al llevarlo al tenor del contrato, no habría porque hacerle una”, informó el periodista Jorge Cubillos en Pelota Parada de TNT Sports.

Pase lo que pase, Valencia es jugador de la UC. | Foto: Photospor

El también reportero que cubre a la UC en el día a día complementa diciendo que “De acuerdo a lo que dijo Valencia, se hizo un ofrecimiento hablando de una mejora salarial, la cual se daba conforme a su rendimiento, y por ende se daba por hecho que el contrato se extendía por un año más. Pero lo que sucedió, es que esa primera propuesta no satisface al jugador”.

“Ahora, Cruzados hizo una segunda propuesta de un término medio y hay que esperar la respuesta del jugador con su representante. Hay que aclarar, que el jugador tiene contrato, más allá de si acepta o no, él va a seguir vinculado con Universidad Católica”, agregó.

Las cartas están sobre la mesa y ahora será Jhojan Valencia quien tenga que revisar el ofrecimiento de la UC pero, tal como informa Jorge Cubillos, el jugador tiene contrato vigente con la institución.

En síntesis

Universidad Católica clasificó a la fase de grupos de la Copa Libertadores tras ser segundo.

Cruzados presentó una segunda oferta de mejora salarial al colombiano Jhojan Valencia.