Universidad Católica se despide de un olvidado héroe. En silencio, una figura que fue clave en un título de Primera División se retiró del fútbol: colgó los botines a los 36 años.

¿De quién se trata? Un gol suyo marcó el camino de la UC en el Torneo de Clausura 2016. En la última fecha del certamen local, con el duelo 1-0 en contra ante Audax Italiano, logró emparejar el marcador. Su nombre es David Llanos.

El destacado goleador, que convirtió el 1-1 en aquel encuentro que terminó 2-1 a favor de la UC (y que le significó el título) le dijo adiós a una larga carrera. No lo anunció él.

A través de redes sociales, el SIFUP informó que el atacante mencionado accedió a su Fondo de Retiro. Con esto, se confirma el término de su historia en el profesionalismo.

“Serán 27 nuevos futbolistas que se sumarán a los 173 ya beneficiados en años anteriores, formando parte de un reconocimiento que valora su trayectoria, esfuerzo y dedicación al fútbol profesional“, lanzó el sindicato.

David Llanos ayudó a Universidad Católica en el Torneo de Clausura 2016. (Imagen: Photosport)

Un olvidado héroe de Universidad Católica: la carrera de David Llanos

Tras debutar en Huachipato, el mediapunta pasó por Deportes Concepción, Palestino, Rangers, Universidad Católica, Unión Española, Deportes La Serena, Unión San Felipe y Deportes Santa Cruz.

A pesar de haber sido convocado a las categorías inferiores de la Selección Chilena, nunca pudo alcanzar el máximo objetivo: representar al combinado nacional adulto.

En resumen: