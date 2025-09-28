El fútbol chileno se paralizó esta tarde por lo sucedido en el Claro Arena en el partido amistoso denominado “Adiós Capitanes”, donde el exfutbolista Patricio Toledo se desplomó en pleno campo de juego en la despedida de tres históricos de Universidad Católica.

Esta jornada se reencontraron las estrellas de la UC en la precordillera con su público, que repletó la nueva fortaleza Cruzada.

Pero cuando se disputaba el amistoso en homenaje a Cristián Álvarez, Milovan Mirosevic y José Pedro Fuenzalida, las alarmas se encendieron por la caída de uno de los jugadores en plena carpeta sintética.

Se trata de Pato Toledo, quien defendía una de las porterías y tuvo que ser atendido de urgencia en la cancha, recibiendo los primeros auxilios de sus mismos compañeros, como Gerardo Reinoso, e inmediatamente intervino el cardiólogo Fernando Yáñez que se encontraba en el lugar.

Luego de algunos minutos de trabajos de reanimación, el otrora arquero fue tarsladado en ambulancia a un centro asistencial, cercano al nuevo estadio de Universidad Católica.

Patricio Toledo salió en ambulancia del Claro Arena. (Foto: Dragomir Yankovic/Photosport)

El partido amistoso fue suspendido hasta conocer un parte médico sobre el estado de salud del ex portero de 63 años, el que llegó luego de unos minutos.

Los Cruzados a través de las redes sociales del club entregaron la información oficial, que terminaron siendo buenas noticias.

La UC dio a conocer buenas noticias sobre Patricio Toledo

Esto porque Patricio Toledo sufrió un infarto pero fue renimado exitosamente, encontrándose estable y consciente al momento de ser redactada esta nota.

“Informamos que el histórico Patricio Toledo sufrió un infarto agudo de miocardio. Fue reanimado exitosamente y al momento se encuentra estable y consciente”, indicaron desde la UC.

Captura de la publicación de Cruzados en X.

Mientras tanto, en el Claro Arena se dio a conocer por altoparlantes la misma información, por lo que se decidió seguir adelante con el evento, pero empezando desde cero el partido de dos tiempos de 30 minutos.