Universidad Católica y Deportes Concepción animarán un duelo especial este domingo 8 de febrero desde las 18:00 horas en el Claro Arena, en el marco de la segunda fecha de la Liga de Primera. ‘Cruzados’ y el ‘León de Collao’ volverán a verse las caras luego de 18 años, en un cruce que despierta expectación por el contraste de realidades y la historia entre ambos.

La UC llega con la necesidad de dar un golpe en casa tras un debut que dejó sensaciones encontradas. El empate 2 a 2 frente a Deportes La Serena obligó al cuadro precordillerano a remar desde atrás y encendió la urgencia de sumar su primer triunfo del torneo para no perder terreno en el arranque.

Católica buscará sus primeros tres puntos frente a Deportes Concepción (Foto: Dragomir Yankovic/Photosport)

Deportes Concepción, en tanto, buscará sorprender como visitante. Los penquistas vienen de caer por 2 a 1 ante O’Higgins en la primera fecha, pero dejaron pasajes interesantes que alimentan la ilusión de dar el batacazo ante uno de los candidatos del campeonato.

Con ese escenario, el partido aparece como una prueba clave para ambos. Universidad Católica necesita hacerse fuerte en el Claro Arena y confirmar sus aspiraciones, mientras que el ‘León de Collao’ intentará romper los pronósticos y aprovechar la presión local en un reencuentro que no se daba desde hace casi dos décadas.

¿Cuándo y a qué hora juegan Universidad Católica y Deportes Concepción?

El partido entre la UC y el cuadro penquista será este domingo 8 de febrero a contar de las 20:30 horas en el Claro Arena.

¿Quién transmite el partido entre ‘Cruzados’ y Lilas?

El partido entre el cuadro precordillerano y el ‘León de Collao’ será transmitido por TV a través de las pantallas de TNT Sports Premium.

¿Cómo ver online a la UC vs. Deportes Concepción?

Para ver este compromiso de forma online se puede hacer a través de la cuenta de Estadio TNT, así como también a través de HBO Max.

