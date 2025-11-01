Universidad Católica tiene un importante compromiso por una nueva fecha dentro de la Liga de Primera, en la que los ‘Cruzados se verán las caras ante O’Higgins de Rancagua en el Claro Arena.

Para este partido, el entrenador Daniel Garnero ha tenido una especial semana pensando en este duelo, en la que tuvo que trabajar en muchas variantes para poder confirmar su onceno.

El DT de la ‘Franja’ no podrá contar con Fernando Zampedri, Jhojan Valencia y Gary Medel por suspensión, además de Cristián Cuevas por lesión. La gran noticia que recibe, es la vuelta de Clemente Montes, quien vuelve tras cumplir su fecha de suspensión.

De esta forma, la Universidad Católica saltaría a la cancha con: Vicente Bernedo en portería; Tomás Asta-buruaga, Daniel González, Branco Ampuero y Eugenio Mena en la defensa; Agustín Farías, Nicolás Letelier (Ignacio Pérez) y Leenhan Romero como volantes; Eduard Bello, Diego Valencia y Clemente Montes en delantera.

Zampedri será baja en la UC | Foto: Photosport

El duelo entre Universidad Católica y O’Higgins de Rancagua se disputará este domingo 2 de noviembre a partir de las 17:30 horas en el Estadio Claro Arena.