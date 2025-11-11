Universidad Católica sumó un importante triunfo dentro de la Liga de Primera, en el que los ‘Cruzados’ vencieron por 1-0 a Deportes La Serena en la cuarta región, resultado que lo consolida en el segundo lugar de la tabla con el objetivo de adueñarse del Chile 2, para así volver a disputar la Copa Libertadores.

Si bien en la UC está todo el foco puesto en esta recta final del torneo para lograr volver a la anhelada competencia continental, desde la dirigencia ya empiezan a mover sus grúas para lo que será la conformación de plantel para la temporada 2026.

Por esto, en la directiva de los ‘Cruzados’ ya empiezan a trabajar en lo que es el tema de las renovaciones, en la que varios jugadores están en dicha lista y en donde uno de los importantes nombres está muy cerca de poder conseguir su permanencia en el club.

Eugenio Mena a un paso de la renovación

Mena se acerca a la renovación en la UC | Foto: Photosport

El defensor nacional Eugenio Mena está hoy en día a un paso de poder conseguir su renovación con la Universidad Católica y seguir vistiendo la casaquilla del conjunto de la ‘Franja’.

Así lo informó el periodista Gonzalo Fouillioux en su cuenta de ‘X’ en la que señaló que desde los ‘Cruzados’ ya están conversando en la permanencia del jugador para los próximos años.

Se espera que en las próximas semanas se conozcan novedades sobre la situación de las renovaciones en la Universidad Católica, en la que una de sus prioridades sin duda es la continuidad del ‘Bicampeón de América’.