Universidad Católica disputa hoy un duelo crucial en lo que es su lucha por el Chile 2, en donde los ‘Cruzados’ se enfrentarán a Huachipato en el sur de nuestro país.

Los dirigidos por Daniel Garnero llegan con el ánimo arriba tras la victoria ante Palestino por 2-1, la que los mantiene firme en su lucha por poder ingresar a la Copa Libertadores 2026.

Para esta jornada, el DT de la ‘Franja’ contará con una importante novedad en el mediocampo, en la que Alfred Canales dejará su puesto de titular y su reemplazo será Agustín Farías.

La UC quiere sumar los tres puntos | Foto: Photosport

La formación de la UC

De esta forma, la formación de la UC es con con: Vicente Bernedo en portería; Tomás Asta-Buruaga, Daniel González, Branco Ampuero y Eugenio Mena en defensa; Agustín Farías, Gary Medel y Jhojan Valencia en el mediocampo; Eduard Bello, Fernando Zampedri y Clemente Montes en el ataque.

El duelo entre Huachipato y Universidad Católica se disputará este sábado 28 de noviembre a partir de las 12:00 horas en el Estadio Huachipato y el árbitro de este encuentro será Cristián Galaz.