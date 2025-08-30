Cobresal quiso ser un invitado de piedra en el nuevo Claro Arena de Universidad Católica, jugando un buen partido, de hecho a los 25 minutos, Piero Maza, cobró un penal en favor de los mineros, por falta de Daniel González.

Pero tal como pasó la fecha pasa en el mismo reducto, el VAR graficó al juez y decidió echar pie atrás dejando sin efecto el cobro inicial.

Los Mineros no bajaron los brazos y el justo premio llegó a los 37′ cuando un buen pelotazo entre los centrales cruzados fue capturado por Diego Coelho, quién definió a lo crack ante la salida de Bernedo.

La segunda parte fue mucho más propicia para la UC, que salió con todo en busca del gol del empate para defender el invicto en su flamante estadio.

No fue buena la resistencia de Cobresal y cuando apenas corrían cuatro minutos del segundo tiempo, Branco Ampuero se encontró con el balón en el área minera luego de un tiro libre de Eduard Bello para dejar las cosas 1-1.

El equipo de Daniel Garnero se fue con todo en busca del gol del triunfo dejando espacios en el fondo, los que fueron aprovechados por el visitante, pero no estuvieron finos en la definición.

La UC volvió a festejar en el Claro Arena

De hecho en el 74 Coelho se perdió una increíble ocasión de gol. Y como dice el dicho: gol perdido en un arco, gol concretado en el otro.

A los 86, un autogol de José Tiznado le permitió a Universidad Católica ganarle a Cobresal y obtener su segundo triunfo consecutivo en el Claro Arena.

¿Cuándo vuelve a jugar Universidad Católica?

Los Cruzados visitarán a Deportes Limache el 14 de septiembre en estadio a definir por el local.