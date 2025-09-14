Universidad Católica volvió a demostrar ante Deportes Limache que no hay que subestimarla en la lucha por los puestos de clasificación a la Copa Libertadores 2026.

Tras un inicio irregular en el torneo de la mano del brasileño Tiago Nunes, el equipo dirigido ahora por el argentino Daniel Garnero ha ido consolidando su juego, sumando puntos claves y acercándose a la zona de privilegio en la tabla de posiciones.

La institución busca aprovechar este impulso para comenzar a pensar en reforzar el plantel de cara a la próxima temporada.

Diego Coehlo aparece en el radar de Universidad Católica

Fue en plena transmisión del partido entre Cobresal y Huachipato que el periodista Gastón Fauré lanzó el nombre de un posible refuerzo que podría sorprender a todos en la UC.

Según Fauré, el club que hace de local en el Claro Arena estaría analizando seriamente la incorporación de Diego Coehlo, delantero uruguayo que comparte la segunda posición de la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2025 con 11 tantos junto a Fernando Zampedri, a tan solo un tanto de Leonardo Valencia.

El ex Curicó Unido viene de convertir en la victoria ante los Acereros | FOTO: Oscar Tello/Photosport

Pero, otro jugador que estaría en carpeta en el cuadro de la Franja, es el delantero paraguayo Junior Marabel de 27 años que llegó el 2024 al campeonato nacional y actualmente milita en Palestino.

Los números de Diego Coehlo en Chile

Desde su llegada al fútbol chileno, Diego Coehlo ha mostrado un gran desempeño. En su paso por Curicó Unido, el delantero uruguayo de 30 años disputó 62 partidos, aportando 19 goles y 5 asistencias. Posteriormente, en Cobresal ha disputado 52 encuentros, en los cuales ha marcado 26 goles, consolidándose como uno de los delanteros más efectivos del torneo nacional