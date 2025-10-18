Universidad Católica disputará un importante encuentro dentro de la Liga de Priemera, en el que los ‘Cruzados’ se verán las caras ante Everton de Viña del Mar en el Estadio Sausalito, con la gran misión de sumar tres puntos para seguir firmes en la lucha por el Chile 2.

Para este duelo, el equipo que es comandado por Daniel Garnero sabe de la gran necesidad que tiene de sumar una victoria y seguir en la lucha de su gran objetivo, ya que sus principales contendientes ya han triunfado en esta fecha.

En lo que es este duelo crucial, la UC tiene una gran temor para enfrentar a Everton de Viña del Mar, en la que tres de sus grandes figuras podrían perderse el próximo partido por el torneo nacional, el que es el Clásico Universitario ante la U.

Tres figuras de la UC en capilla

Zampedri en capilla para el clásico ante la U | Foto: Photosport



El defensor Daniel González y los delanteros Clemente Montes y Fernando Zampedri, son los tres jugadores de la Universidad Católica que están apercibidos de sanción y en caso de ver la tarjeta amarilla ante Everton, quedarían fuera del clásico ante la Universidad de Chile



En caso de que cualquiera de estos tres jugadores de la UC reciba una tarjeta amarilla por parte del juez Manuel Vergara, quedaría automáticamente suspendido del próximo duelo, lo que generaría un importante dolor de cabeza a Daniel Garnero.