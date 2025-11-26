Universidad Católica se prepara para lo que son sus dos últimas finales dentro del torneo nacional, en donde los ‘Cruzados’ se juegan el todo por el todo para lograr quedarse con el Chile 2, el que le permita volver a disputar la Copa Libertadores 2026.

A los ‘Cruzados’ le restan dos compromisos, en la que tendrán una dura visita al sur de nuestro país para enfrentar a Huachipato y luego cerrarán en el Claro Arena para enfrentarse a Unión La Calera, en donde esperan sumar el puntaje perfecto y coronar el Chile 2.

A pesar de que el equipo está con el foco en el cierre de torneo, la dirigencia del conjunto de la ‘Franja’ ya empieza a enfocarse en lo que será la temporada 2026, en donde analizan nombres para poder reforzar su plantel como también ven los jugadores de su actual equipo que podrían partir.

Sobre el punto final, en las últimas horas una dura noticia fue la que se dio a conocer por una de las grandes figuras del plantel de Daniel Garnero en la Universidad Católica, quien podría estar viviendo sus últimos partidos con la camiseta de la ‘Franja’.

González a un paso de partir

González podría partir en el próximo mercado | Foto: Photosport

Se trata del defensor nacional, Daniel González, quien tras su tremenda temporada 2025 con la Universidad Católica, se ha consolidado como un importante jugador dentro del fútbol chileno y por esto, ya varios equipos en el extranjero han puesto los ojos en él.

En las últimas horas, la periodista de TNT Sports, Carolina Fernández comentó en el programa ‘Pelota Parada’ de que el ‘Dani’ hoy en día su futuro en el 2026 está cada vez más alejado de la Universidad Católica, debido a un importante interés en él desde el exterior.

“Yo sé que hay uno que se va, que está con ¾ de cuerpo afuera y sería Daniel González”, declaró.

Si bien la comunicadora no informó del club que estaría tras los pasos del zaguero nacional, todo daría a indicar de que el central de 23 años podría comenzar a armar sus maletas para prepararse para dar el salto al extranjero.

Esta situación sin duda sería un duro dolor de cabeza para Daniel Garnero pensando en el 2026, en la que podría perder a una de sus grandes figuras para la próxima temporada.

