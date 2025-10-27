Universidad Católica sumó un triunfo importante dentro de la Liga de Primera, en la que tras quedarse con el Clásico Universitario tras vencer por 1-0 a la Universidad de Chile, se aferra al segundo lugar de la tabla, adueñándose a día de hoy de lo que sería el Chile 2.

Sobre esto, el presidente de los ‘Cruzados’ Juan Tagle conversó con los medios posterior al partido en el Estadio Claro Arena y se refirió a la gran ilusión que tiene de poder ver a la UC disputando la Copa Libertadores en su nuevo reducto.

“Soñamos con jugar Copa Libertadores en el Claro Arena, para esto construimos este estadio, para tener partidos de ese nivel, para poder apostar por logros en ámbitos internacionales”, comenzó declarando Tagle.

Para esto, el mandamás de la UC sabe que aún quedan partidos y que la lucha por el Chile 2 se volverá más intensa en esta recta final del torneo, en la que espera que su equipo no saque el pie del acelerador.

En la UC esperan quedarse con el Chile 2 | Foto: Photosport

“Hace unas semanas atrás lo veíamos difícil, luego de siete triunfos seguidos nos metimos ahí, pero hay otros equipos, está O’Higgins, está Audax Italiano y la misma U, esto probablemente se decidirá en la última fecha y seguiremos peleando hasta el final”, declara.

Tagle y su promesa con el hincha de la UC

Concluyendo, Tagle hizo una importante promesa con el hincha de la Universidad Católica pensando en la temporada 2026, en la que espera que su equipo pueda competir en un torneo internacional y de ser así, avisa que hará todo lo posible para invertir y conformar un mejor plantel.

“Hay que invertir, pero tenemos un buen plantel y jugadores de la casa, tenemos que ser responsables, solo gastar dinero en jugadores no es lo que asegura, asegura un trabajo de largo plazo, un trabajo responsable como el que hace este cuerpo técnico, que tiene un ambiente y una camaradería que hay, en triunfos y derrotas, vamos hacer todo lo posible dentro de nuestras posibilidades de terminar bien este año, meternos en copa y armar un buen plantel para ese objetivo, si lo logramos”, cerró.