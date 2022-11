Ya conocida la noticia de que Sebastián Miranda no seguirá en el banco de los azules, la regencia universitaria busca urgentemente técnico para el 2023, y un campeón con la U en 1994 pide a un compañero en ese lugar.

Histórico de Universidad de Chile no quiere un entrenador extranjero: "Que sea un chileno, como Ronald Fuentes"

Universidad de Chile terminó una de las temporadas más amargas de su historia, al perder 16 de los 30 partidos que disputó y se salvó del descenso gracias a las pobres campañas de otros equipos que estuvieron peor que en la U.

Por eso, en el Centro Deportivo Azul buscan con pinzas el entrenador que encabece un nuevo proyecto para dejar atrás torneos donde los laicos han peleado por no descender, más que por ganar el torneo, y en esa búsqueda Patricio Mardones en conversación con Bolavip, deja en claro que no quiere inventos, que no quiere entrenadores extranjeros.

"Me encantaría que sea un técnico chileno para la U, de nombres no quiero opinar, pero sí creo que hay buenos entrenadores en Chile para poder asumir el primer equipo azul, como por ejemplo Ronald Fuentes, pero reitero que me gustaría mucho que fuera uno nacional", asegura el volante histórico de la U.

Patricio Mardones le da su voto a Ronald Fuentes como entrenador de la U (Agencia Uno)

Mardones cree que es fundamental que el estratega que se siente en la banca de la U, conozca el medio, es muy relevante para campeón con los azules en 1994.

"Es importante que conozca el medio chileno, que conozca al club, que tenga liderazgo, la U necesita una persona que el jugador lo mire hacia arriba y lo respete y es el gran déficit que ha tenido con los técnicos anteriores, lidiar con un camarín donde no hay muchos jugadores de trayectoria, no ha sido fácil", cerró.