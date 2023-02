El ex Universidad de Chile, Hugo Droguett, conversa con Bolavip donde analiza lo que está sucediendo en el club azul, donde asegura que son un equipo en formación y que no se tiene que tomar en cuenta las malas campañas de años anteriores.

Hugo Droguett: "Mientras la U no construya un equipo, difícilmente se pueden dar los resultados"

Nuevamente Universidad de Chile está mostrando falencias en su juego en el comienzo del Campeonato Nacional, donde en tres fechas suma una victoria y dos derrotas, lo que complican el panorama para el técnico Mauricio Pellegrino.

Por lo mismo, tal como lo hizo el defensa Matías Zaldivia, quien llamó a la calma porque son un equipo en formación, es que Hugo Droguett, en conversación con Bolavip, analiza el momento azul.

"Creo que como es el fútbol, sabemos que la U viene hace mucho tiempo necesitada de buen juego y de resultdos. También hay que entender que tiene un cuerpo técnico nuevo, que se tene que ir adecuando, con muchos jugadores nuevos. Mientras la U no construya un equipo dificilmente se pueden dar los resultados, como la gente espera y quiere. Van a tener que tener un poco de paciencia nuevamente, esperar que el cuerpo técnico pueda desplegar su trabajo para que el equipo empiece a funcionar", comentó Droguett.

Droguett, de todas formas, llama a tener paciencia en la U. Foto: Agencia Uno.

Un aspecto fundamental para el ex jugador azul, es que el plantel no tenga presente en todo momento lo que ha pasado en las anteriores campañas, donde lucharon por no descender, para estar mentalizados en lo que pasa sólo en la actualidad.

"El fútbol es así, el resultado va dando confianza, funcionamiento, porque las cosas malas se mejoran cuando uno obtiene triunfos. Si bien recién comienza, se cuestiona más por el mal paso de años atrás, que en algún momento se tiene que dejar de lado y trabajar en este torneo que es la realidd. Ya lo de atrás fue malo, pero no tiene sentido ese peso. Por ahí quizás los que llevan más tiempo cada derrota les trae el recuerdo, que se les llena la cabeza, de decir 'pucha vamos a caer otra vez y pelearemos abajo'. Pero recíen comienza y me parece que tiene cuerpo técnico y jugadores para poder hacer mejor las cosas", detalla.

Por el momento que viven, el mejor consejo que les puede dar Droguett, es que todos trabajen en unidad por el mismo camino, enteniendo en que todavía hay confianza por revertir el mal momento.

"Al final tanto él como la dirigencia y jugadores, porque uno opina de afuera, pero esperar que la U en estos casos, que no es complicado porque está recién comenzando, es que todos estén alineados. De afuera se ve como que el cuerpo tecnico de un lado, jugadores de otor y la directiva super lejos de todo el objetivo que es que estén todos unidos. A veces las derotas complican mas de la cuenta, pero la U tiene todo para hacer mejor las cosas y no tengo dudas de que va enmendar el camino. Falta la confianza que le darán mas triunfos seguidos", cerró.