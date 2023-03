Delantero de Deportes Copiapó y ex Universidad de Chile, Isaac Díaz, se refirió al punto ganado para el elenco nortino en Valparaíso y aseguró haberse sentido emocionado por sentir al público azul que llegó en masa al Elías Figueroa Brander.

Deportes Copiapó salió ileso en su visita al Estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso, en donde enfrentó a una encumbrada Universidad de Chile y le terminó robando un punto que, si bien no le sirve para salir del fondo, sí para sumar y la moral de pararse de igual a igual ante un equipo grande.

Isaac Díaz, delantero del conjunto nortino que ingresó en la segunda fracción, analizó lo que dejó el compromiso en diálogo con Bolavip Chile, donde se mostró feliz por el punto obtenido y por volver a ver a la hinchada azul.

“Fue un partido complicado, les jugamos de igual a igual por momentos, la U es un equipo que te sale a proponer, te deja espacio con esas ganas que te tira para adelante. El punto es tremendo para nosotros”, dijo.

Díaz gozó con el masivo público azul en Valparaíso. | Foto: Agencia UNO

Díaz sabe que el comienzo de torneo no ha sido óptimo: “Tuvimos un inicio malo, complicado. Estamos últimos y nos ha costado cada punto, hemos perdido puntos importantes y hoy conseguimos uno pese a que queríamos los 3 pero no se pudo. Este es el camino, le sacamos un punto a la U que venía muy bien”.

El Torito de Fresia no esconde su emoción por volver a ver al respetable público azul: “Jugar contra la U es maravilloso, esta vez me tocó entrar, pero escuchar a la gente, volver a vivir lo que se vive con la U es impagable y más cuando eres hincha”.

El cariño es tal que, según constató Bolavip Chile, Díaz fue de los más requeridos por el público azul a la salida y no se hizo problemas: “Uno trata de agradecer, una foto no cuesta nada y yo trato de agradecerle de esa forma a un club donde me fue bien”, remató.