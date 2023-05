Universidad de Chile posiblemente tiene a dos de los valores proyectables más importantes del fútbol chileno: Darío Osorio y Lucas Assadi. Sin embargo, el nivel de ambos jugadores formados en el Centro Deportivo Azul ha sido irregular y la temporada 2023 no ha servido para que se consoliden como indiscutibles en el Romántico Viajero.

La semana pasada, Assadi vio la roja ante Coquimbo Unido y hoy fue el turno de Osorio, quien realizó un partido para el olvido y fue expulsado ante Cobresal. El periodista Rodrigo Vera, en diálogo con Bolavip, fue tajante a la hora de realizar su comentario de los dos jugadores jóvenes de la U.

"Creo que ellos no entienden bien el lugar donde están ni Osorio ni Assadi. Creo que no entienden donde están ni la magnitud de la profesión por la que optaron. Me da la impresión que lo ven cómo una profesión y no cómo una forma de vida. No los veo involucrados, empapados, compenetrados de qué se trata esto", dijo el comunicador.

Darío Osorio sumó una expulsión en la U ante Cobresal (Photosport)

El periodista de Chilevisión fue claro, tajante y no se guardó nada por la perfomance de Assadi y Osorio en la U. El comunicador sabe que tienen talento, pero cree que falta ese valor agregado para dar el gran salto.

"No entienden de que se trata bien este mundo que les debería deparar buenas cosas. Siento que son jugadores que no corren, que no muestran el hambre que deberían mostrar", añadió Vera.

Igualmente, el periodista es claro: "Assadi y Osorio tienen el talento, pero no tienen el nivel de convicción no muestra las ganas de comerse el mundo de otras generaciones".

Vera también aprovechó la ocasión para dar su veredicto de lo que pasó hoy entre la U y Cobresal. "Es un partido triste. Es un reflejo del momento del fútbol chileno. Un gran reflejo de todo. Sin público, una cancha horrible, un partido malo, un partido, en general, de ambos equipos sin ganas de jugar, de salir a flote, sin ganas de dar vuelta el escenario".