Universidad de Chile cayó por 2-1 en su visita a Coquimbo Unido por la decimotercera fecha del Campeonato Nacional, en lo que fue un polémico partido, el cual se vio empañado por el irregular arbitraje de Juan Lara, quien dejó muchas dudas con su desempeño ante ciertas situaciones que se vivieron dentro del compromiso.

Sobre esto, el periodista Manuel De Tezanos tomó la palabra en el programa ‘Todos Somos Técnicos’ de TNT Sports y se refirió en particular a una de las polémicas de este duelo, la cual trata sobre la tarjeta amarilla que recibió Luis Casanova en la U tras un supuesto codazo a Rubén Farfán, la que desató toda la molestia del conductor del programa citado.

“La amarilla a Casanova, él estaba ganando la posición y disputando el balón con Farfán y este se tiró como si le hubieran pegado un codazo en la cara. Esto se repitió mucho en la fecha, para que lo vean todos los árbitros. Yo no digo que no haya un intento, pero no le pega en la cara”, partió señalando De Tezanos.

En esa línea, el destacado comunicador dejó una alarma importante para que los árbitros estén muy atentos en los próximos partidos ante esta clase de magnificaciones, los cuales terminan siendo perjudiciales para ciertos jugadores debido a distintos contextos que se viven en los encuentros.

Casanova fue amonestado de manera insólita | Foto: Photosport

“Este tipo de cuestiones se vieron en varios partidos y yo creo que los árbitros deben comenzar a tomar nota de este tipo de situaciones, porque terminan condicionando a un defensor central, que después puede ser amonestado por otra cosa”, declaró en TNT Sports.

Finalmente, De Tezanos defendió con todo al defensor de la Universidad de Chile, indicando que nunca intentó agredir de manera clara a Rubén Farfán y que incluso, siente que el jugador ‘Pirata’ utilizó una mala maña en esta acción.

“Está cuidando el balón, yo te digo hasta que (Farfán) lo agarra del brazo. Esto lo vi muchas veces en la fecha para que tomen nota, las exageraciones están volviendo a tomar éxito”, cerró.