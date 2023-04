Y llegó la semana que muchos esperaban, la previa del duelo entre Audax Italiano y Universidad de Chile, encuentro válido por la décima fecha del Campeonato Nacional y que tendrá a ambas escuadras como protagonistas.

Pero el morbo se instaló debido a la figura del mediocampista audino, Marcelo Díaz. Carepato se enfrentará a la U, tras su frustrado retorno al cuadro estudiantil y de todas maneras será un duelo más que especial para el ex campéón de la Copa Sudamericana el 2011.

El periodista Marco Sotomayor dialogó con Bolavip Chile y tuvo palabras para esta particular situación que de seguro vivirá el ex Racing. "Es un morbo muy natural que tiene el fútbol, nuestro fútbol y en todas sus latitudes, cuando un ex símbolo del equipo lo confrontas y se habla de la ley de ex, que eso también es parte del folcklore, pero no existe ninguna ley lógica que Marcelo Díaz le va a marcar un gol a la U", indicó el comunicador.

A su vez, agrega que "aunque uno parte del supuesto que en el caso de Marcelo todavía debe tener un poquito de desazón por no haber firmado en Universidad de Chile, tratará de desequilibrar, de ser figura gravitante, pero eso ya es parte de acerbo que debe tener Marcelo Díaz", enfatizó Sotomayor.

Marcelo Díaz apunta la mirada en su próximo duelo ante la U (Photosport)

Sobre cómo va a tomar el partido el ex campeón de América, el panelista de Círculo Central sostiene que "yo creo que Marcelo lo va a tomar con una motivación especial, pero de qué manera modula esa ansiedad y motivación ya es demasiado personal de él. Hay jugadores que se incentivan con escenarios así, hay otros que se inhiben. No se, cómo va a hacer el choque emocional de Marcelo y de qué manera va a motivarlo, eso ya depende de él", puntualizó.

Al cierre, comentó cómo vislumbra en sí el duelo que se jugará en el Bicentenario de La Florida este domingo a las 15:30 horas. "De jugar a jugar, la U está muy por sobre de Audax Italiano y en una lógica, el equipo de Mauricio Pellegrino debiera ganar", finalizó Sotomayor.