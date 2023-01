El entrenador de Universidad de Chile, Mauricio Pellegrino, ha trabajado con el plantel para no desesperar ante el primer mal resultado. Teniendo en cuenta que no pueden ponerse una mochila de los malos resultados de otras temporadas.

Universidad de Chile se está poniendo presión en el comienzo del Campeonato Nacional, luego de perder en el estreno ante Huachipato y llenarse de dudas por el trabajo del técnico Mauricio Pellegrino.

En ese sentido, el entrenador argentino ha querido sacar al plantel de ponerse una mochila de presión extra, pensando en el duelo del sábado ante Unión Española, de manera de enfocar las energías sólo en lo futbolístico.

"Todo eso es el marco y el partido es la pintura, lo que está adentro. Tenemos que centrarnos en lo que es el juego, en lo que tenemos que mejorar y en lo que tenemos que trabajar. No controlamos el marco, lo que podemos o lo que depende de nosotros es pensar en que los chicos estén bien. El objetivo es hacer un partido mejor que el otro día, seguramente si pensamos en eso tendremos muchas más posibilidades de tener chances de ganar el partido", comentó Pellegrino.

La U necesita sumar en el Campeonato Nacional.

Por lo mismo, quiere dejar atrás lo que pasó con Huachipato, con la idea de que en la mente de sus jugadores esté sólo el mejorar.

"El resultado fue más abultado de lo que fue el encuentro. Nosotros queremos armar el mejor equipo posible y hay varias posiciones que seguimos mirando", precisa.

En ese sentido, han trabajado con los profesionales del área psicológica, entendiendo que no todos los jugadores sienten lo que pasa de la misma manera, pero empeñando esfuerzos en avanzar todos juntos por el objetivo del triunfo.

"Tenemos que aprender a manejar la ansiedad. Hay una ansiedad buena y un miedo bueno. Después una ansiedad mala y miedo malo. Siempre he preferido que los jugadores sientan algo antes que nada. Hay gente que por ahí no siente nada, yo me siento más tranquilo cuando se siente algo porque es importante o le da valor. Está bueno que los jugadores sientan cosas, el problema es el cómo y para eso tenemos profesionales. Lo de afuera, lo del marco influye, pero tenemos que centrarnos en el juego", finaliza.