Universidad de Chile comenzará a trabajar en lo que será su próximo desafío en el Campeonato Nacional. Los azules se medirán como visitante frente a Ñublense, donde esperan seguir por el buen camino que han llevado en este arranque de la competencia, donde solo conocen de triunfos en el fútbol chileno.

No obstante, un dolor de cabeza llega por parte del delantero argentino Nahuel Luján, quien fue notificado que no sería considerado por el club para este nuevo año y, hasta el momento, no encuentra club en nuestro país para seguir con su carrera deportiva.

Eso no es todo, debido a que también el futbolista se encuentra disfrutando de sus vacaciones, a pesar de que no ha estado ajeno a algunas problemáticas. Esto, producto de que el jugador sufrió una fuerte caída desde un caballo, lo cual le provocó una dolencia y recuperándose con reposo.

Así fue como lo dio a conocer el propio representante del jugador en conversación con La Tercera. “Se golpeó la espalda, es cierto. Está en reposo, pero es un accidente que no tuvo mayores consecuencias. Mañana (martes) tiene el alta. Andando a caballo se cayó y se golpeó la espalda, pero te insisto que no fue grave. No fue haciendo corrida de caballos ni nada. Fue un paseo normal, con la familia”.

Sobre esta misma situación, el representante de Luján indicó que de momento sigue en la U. “No está considerado, lo sabemos, pero no tuvo suerte de conseguir otro destino. Él tiene contrato con la U. Vamos a esperar a mayor y ver si conseguimos algo. Estuvimos cerca de ir a un equipo de Primera en Argentina, pero no cerramos. Por esperar eso, perdimos una que teníamos de un equipo de Primera en Chile. Al final nos quedamos sin pan ni pedazo”.

Además, contextualizó señalando que “Me llama la atención todo lo que pasa. Pero también es verdad que en la U hubo muchos cambios, cambios de director deportivo, cambios en el directorio. Seguramente eso influyó. No solo a él lo limpiaron”.

Finalmente, el representante de Nahuel Luján fue claro en señalar que le están buscando una salida del club, están mentalizados en que se pueda encontrar una solución para que ambas partes queden conformes o rescindir su contrato.