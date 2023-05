El jugador de Universidad de Chile, Nery Domínguez, analizó lo que fue el trabado empate de los azules ante Cobresal y aseguró que el equipo sigue aprendiendo, por lo que aún no se prende la alarma por el nivel de juego en la U.

Universidad de Chile y Cobresal repartieron puntos en un abúlico partido disputado en el Estadio Santa Laura, donde azules y mineros no se hicieron daño y terminaron firmando un aburrido empate sin goles.

Una vez finalizado el compromiso, Nery Domínguez enfrentó los micrófonos en la zona mixta y aseguró que “Nos encontramos con situaciones adversas, pero el equipo mostró personalidad y sacó un partido difícil adelante. Ahora hay que pensar en Ñublense y prepararlo de la mejor manera”.

El ex Racing no le echa la culpa al deplorable estado de la cancha: “El campo no estaba en buenas condiciones, pero tratamos de adaptarnos a lo que hay y estaba mala para los dos. Aún así, hicimos un partido correcto”.

Disputado partido en Santa Laura entre la U y Cobresal. | Foto: Photosport

¿Le acomoda la línea de 3? Nery responde: “El técnico cuenta con esa variante de jugar con tres en el fondo, hemos jugado con 4 también. A pesar de todo, nos tratamos de acomodar a las instancias del partido. Estamos en crecimiento u tratando de hacerlo lo mejor”-

En el cierre, el jugador de la U prefiere ver el vaso medio lleno tras el discreto empate y se llena de optimismo: “Estamos formando un buen equipo, cada partido es un aprendizaje, cada partido nos deja una enseñanza”.

Ahora, el conjunto universitario deberá prepararse para cerrar la primera rueda ante Ñublense y, después, pensar en la reanudación del partido pendiente que tiene ante Universidad Católica sin fecha definida.