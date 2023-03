El cuadro de Mauricio Pellegrino sumó su tercer empate en la Primera División y no tuvo las armas necesarias para sobrepasar al colista del fútbol chileno.

Universidad de Chile no se vio bien y tampoco tuvo las armas para doblegar al colista Deportes Copiapó

Universidad de Chile sigue sin levantar el nivel en el Campeonato Nacional. La escuadra de Mauricio Pellegrino no salió del 0-0 ante Deportes Copiapó en el Estadio Elías Figueroa Brander y el Romántico Viajero sumó su tercer empate consecutivo en la Primera División. Sin duda, un resultado que no beneficia en nada en la pelea por el título de campeón, aunque, al menos, no lo deja con un premio de consuelo entre las manos.

El equipo estudiantil genera ocasiones, sí; las puede concretar, no. La puntada final es uno de los grandes bemoles de la Universidad de Chile, que necesita seguir aceitando al equipo y sobre todo la ofensiva. Leandro Fernández ya está totalmente empapado del juego en el cuadro azul, pero Nicolás Guerra dejó escapar su chance de titularidad.

En los primeros minutos, Lean tuvo una ocasión para avisar que estaba activo ante Espinoza y Guerra hizo lo propio. Con el paso del transitar del compromiso, Jorge Luna empezó a crecer en Copiapó y a distribuir el balón para la visita, que vio como le anularon un gol en el minuto 14. Luego, la U entró en esa confusión que, a ratos, logró disipar con algún pase con intención Federico Mateos e Israel Poblete.

En el 42', Fernández vio como su definición quedó en nada. El delantero sacaba a la defensa, definía al igual como lo hizo ante O'Higgins y el árbitro anuló la acción por una supuesta posición de adelante.

Nicolás Guerra no tuvo una buena jornada en la U (Agencia Uno)

En la segunda parte, Cristopher Toselli hizo su debut en la portería de la U y sufrió más de la cuenta. En el 52', Maximiliano Quinteros doblegaba al portero con una tijera, pero el árbitro anuló la acción por una supuesta acción. En defensa, claramente, el equipo azul sufrió más de la cuenta.

Luego, Assadi y Osorio se reencontraron en la cancha y el Romántico Viajero pudo hacer más cosas de tres cuartos hacia arriba. También, el ingreso del Chorri Palacios le dio mayor fluidez en la cancha y sobre el final tuvo una pelota clara.

Assadi lideró la jugada, sacó rivales, realizó movimientos para eludir a sus rivales y el balón le dio en el taco a Cristián Palacios. Sin duda, un resultado ingrato para los azules, que necesitan ir sumando de a tres y no empates para poder establecer mayormente sus pretensiones.