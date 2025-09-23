Universidad de Chile tiene una cita con la historia este jueves, toda vez que el cuadro azul se jugará el paso a las semifinales de la Copa Sudamericana cuando tenga que recibir en la ciudad de Coquimbo a Alianza Lima de Perú.

Gustavo Álvarez y sus dirigidos llegan en buen pie a la revancha por Copa Sudamericana, toda vez que consiguieron una igualdad sin goles en Perú y merecieron mejor suerte, pero sufrieron con la impericia de no poder anotar.

En lo futbolístico, todo apunta a que Gustavo Álvarez podría volver a contar para este partido con Lucas di Yorio, según adelantó el diario El Mercurio. El delantero no estuvo en el compromiso de ida y ahora se ilusiona con poder estar en la vuelta.

Di Yorio volvería a ser opción en la U. | Foto: Photosport

El delantero argentino no pisa una cancha de fútbol en términos profesionales desde el 31 de agosto, cuando dijo presente en la derrota de los azules frente a Colo Colo en el Superclásico disputado en el Estadio Monumental.

De ahí en más, se perdió el compromiso de ida ante Alianza Lima y la Supercopa del fútbol chileno, donde Universidad de Chile le dio un mazazo a su archirrival para levantar el primer trofeo de la temporada.

¿Lo considerará Gustavo Álvarez? Solo el tiempo dirá si Lucas di Yorio tiene una oportunidad ante Alianza Lima este jueves, pero al menos ya podría ser una alternativa para el director técnico de Universidad de Chile.

Los números de Lucas di Yorio este 2025 en la U

Entre Campeonato Nacional, Copa Chile, Copa Libertadores y Copa Sudamericana, Lucas di Yorio registra 9 goles en 31 partidos disputados con la camiseta de la U.