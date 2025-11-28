Universidad de Chile ya está instalada en el mercado de fichajes. En dicho período, la escuadra estudiantil tendrá que contratar a un goleador de jerarquía para la próxima temporada.

Ante ello, Alejandro Lorca le envió un potente mensaje a la directiva laica. ¿Qué pasó? En conversación con BOLAVIP Chile, el talentoso relator le hizo la cruz a uno de los candidatos a incorporarse al plantel.

Su nombre: Lucas Passerini. Para el locutor, el delantero argentino de 31 años no tiene los pergaminos para vestir la camiseta azul. No le tiene fe: pidió ir en búsqueda de otras opciones.

“Cuando vino a Chile hubo un momento en que la estaba rompiendo. Era imparable, pero los tiempos pasan. Las realidades cambian, el tiempo es implacable para todos“, señaló.

Luego, entregó a su candidato ideal y agregó: “En el fútbol los momentos son claves. Tres goles en 30 partidos. Negocia por (Lucas) Di Yorio, yo creo que es lo mejor. Con continuidad, sin lesiones, te hace 15 goles por temporada“.

Alejandro Lorca le bajó el dedo a Lucas Passerini en Universidad de Chile. (Foto: Getty Images)

¿Jugará en Universidad de Chile? El 2025 de Lucas Passerini

Durante la presente temporada, el ariete en la mira de los azules ha disputado 30 encuentros con Belgrano de Córdoba. En dichos compromisos, anotó tres goles y no aportó con asistencias.

Cabe destacar que Lucas Passerini tiene contrato vigente hasta diciembre de 2026, por lo que de quererlo, Universidad de Chile tendrá que sentarse a conversar con el conjunto argentino.

En resumen: