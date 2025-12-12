Universidad de Chile ya se empieza a alistar con todo para lo que será su temporada 2026, en el que los ‘Azules’ esperan poder mejorar lo que fue su rendimiento en el torneo nacional y además, van por su revancha en la Copa Sudamericana.

Por esto, desde la dirigencia del ‘Romántico Viajero’ ya trabajan en lo que es la construcción de su plantel, en donde buscan sellar a la brevedad la salida de Gustavo Álvarez, para así dar con su nuevo DT, quien busque los nombres que necesita la U para el 2026.

A pesar de no tener claro al próximo entrenador, en la Universidad de Chile ya han comenzado a tener sus primeros movimientos en el mercado, en la que uno de sus tantos objetivos será reforzar el ataque ante el gran éxodo de jugadores en dicho sector.

Ante dicho escenario, varios jugadores son los que han aparecido en el radar azul para reforzar el ataque en el 2026, pero en las últimas horas uno de los grandes candidatos para la delantera de la U, parece bajarse de esta competencia.

Passerini se baja de la lista en la U

Se trata del atacante Lucas Passerini, quien en un momento tomó mucha fuerza para ser un posible refuerzo para la Universidad de Chile, pero esta opción parece esfumarse por completo tras un importante motivo.

Esta información se dio a conocer por ‘Cadena 3 de Argentina’, en la que informaron que el atacante que pertenece a Belgrano de Córdoba, se mantendrá en el club para el 2026 y que su renovación en el conjunto argentino está muy avanzada, por lo que se baja de la lista de la U.

“Lucas Passerini va a seguir jugando en Belgrano porque va extender su vínculo, el representante dijo que tenían hasta el 2026, pero ahora van a extender hasta el 2027 y Passerini va a seguir jugando en el ‘Pirata’”, informaron.

De esta manera, en la Universidad de Chile deberán seguir viendo nombres para poder reforzar su plantel para el 2026, en la que sin duda que una de las grandes prioridades será encontrar fichajes para el ataque azul.

