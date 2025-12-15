Universidad de Chile ya empieza a mirar muy cerca lo que es el mercado de pases pensando en la temporada 2026, en donde el conjunto ‘Laico’ espera poder tener una acertada búsqueda de nuevos jugadores para poder reforzar su plantel.

Uno de los nombres que ya ha comenzado a tomar mucha fuerza para poder llegar a los ‘Azules’ para la próxima temporada es el del atacante, Eduardo Vargas, quien en las últimas horas hizo noticia tras sellar su salida de Audax Italiano.

Esta situación sin duda que dejaría el camino despejado para que el ‘Edu’ y la Universidad de Chile se vuelvan a reencontrar, pero hace unos instantes se lanzó un tremendo bombazo sobre lo que es esta situación.

El otro equipo chileno que busca a Vargas

Vargas y su futuro para el 2026 es una interrogante | Foto: Photosport

En esta jornada, el periodista nacional, Gonzalo Fouillioux impactó a todos dentro del programa ‘Balong Radio’ al ser consultado sobre la situación de Vargas y la U, en donde indicó que esta operación no está lista y que hay un equipo que se habría metido en la lucha: O’Higgins de Rancagua.

“(Su llegada a la U) No está cerrado eso todavía, se habla incluso de O’Higgins de Rancagua”, declaró.

Finalmente, Fouillioux en esta oportunidad confía en que esta operación se podrá concretar y que Eduardo Vargas volvería a la Universidad de Chile para la temporada 2026.

“Yo creo que se va a terminar haciendo, salvo que alguien trabe lo de Vargas, pero yo pensaría que va a llegar”, cerró.

