Universidad de Chile recibió una importante noticia desde Perú. ¿Cuál? Alianza Lima fue brutalmente castigada antes de la llave por cuartos de final de Copa Sudamericana: ni Néstor Gorosito se salvó.

En la previa de los dos compromisos ante los azules, el elenco peruano fue notificado de las sanciones tras el clásico contra Universitario de Deportes del pasado 24 de agosto. La dureza impactó.

En primera instancia, la FPF determinó que Pipo Gorosito deberá ausentarse por seis encuentros de la Primera División de Perú. El motivo: gestos “íntimos” contra la barra local en el partido que terminó 0-0.

Un agravante para tal determinación es que el estratega fue considerado reincidente. Ya había incurrido en este tipo de infracciones al haber sido sancionado por ocho fechas tras intentar agredir a un árbitro.

En dicha línea, dos pupilos del otrora archirrival de los azules -durante su estadía en Universidad Católica– también recibieron castigos: Renzo Garcés y Carlos Zambrano fueron sancionados con cuatro y dos fechas, respectivamente.

El porqué: el primero trató de “vendido de mier…” al réferi de tal enfrentamiento y el segundo fue acusado por “supuesto de provocación al público asistente” en el Estadio Monumental de Lima. En tal ocasión, Alianza Lima fue visitante.

Alianza Lima fue notificada de un duro castigo antes de enfrentar a Universidad de Chile. (Getty)

Jugó en Universidad de Chile y también fue castigado

A su vez, Rodrigo Ureña también fue sancionado en el archienemigo, Universitario de Lima. ¿La razón? A pesar de no haber sido convocado para tal duelo, ingresó a las inmediaciones de la cancha e insultó a uno de los árbitros.

Resultado: el peso de la ley cayó sobre él. Deberá ausentarse por seis partidos de su club. Ya se mantenía fuera de acción por un desgarro en el gemelo de su pierna izquierda sufrido el 21 de agosto ante Palmeiras.