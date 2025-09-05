Universidad de Chile respondió a la última pataleta de Independiente de Avellaneda tras el fallo CONMEBOL. El cuadro azul rechazó lo aseverado por la directiva del elenco argentino.

A través de sus plataformas oficiales, la cúpula laica le envió un contundente mensaje a sus símiles. ¿La razón? El club chileno no quedó para nada contento con las acusaciones en su contra.

Estas, aludieron principalmente a que los azules sacaron provecho de ser una Sociedad Anónima Deportiva (SADP) para obtener beneficios ante las autoridades. Tal punto fue duramente refutado en la misiva.

“Plantea una serie de manifestaciones y afirmaciones en contra de nuestra institución, de CONMEBOL y de su Presidente, las cuales resultan INACEPTABLES e INTOLERABLES“, fue parte de la introducción del comunicado.

En dicha línea, agregó que los dirigentes de Independiente “insisten en promover el odio y en ejercer la violencia -ahora a través de una carta- en contra de nuestro club, de la Conmebol y de su Presidente“.

Universidad de Chile no dejó pasar las graves acusaciones de Independiente de Avellaneda. (Photosport)

Universidad de Chile manda a Independiente a la FIFA

Finalmente, Azul Azul le dejó un dato a los altos cargos de Independiente de Avellaneda: les envió la dirección de la FIFA. Se remarcó que cualquier disconformidad la pueden expresar en dicho organismo.

“Existen instancias de apelación y de reclamación previstas en la normativa CONMEBOL y que, cualquier reclamo adicional, pueden hacerlo -por intermedio de su Federación- dirigido a FIFA Strasse 20, 8044, Zurich, Suiza“, cerró.

El comunicado oficial: