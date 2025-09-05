Universidad de Chile está en los cuartos de final de Copa Sudamericana tras el fallo CONMEBOL. Los azules se preparan para enfrentar a Alianza Lima en la ronda de los ocho mejores del certamen continental.

En la previa de dicha llave, una figura del conjunto peruano sacó la voz: Alan Cantero se refirió a su siguiente rival por la competencia internacional. Para el atacante, el club chileno será un complejo desafío.

“Todos sabemos que la U es un rival difícil, por algo también está donde está. Nosotros vamos a seguir haciendo nuestro trabajo, hemos venido sacando buenos resultados y vamos a seguir de la misma manera”, comentó.

Tras ello, fue consultado sobre una eventual revancha por lo acontecido en 2010: el histórico enfrentamiento por octavos de final de Copa Libertadores. En tal ocasión, los azules se quedaron con la llave por un resultado global de 3-2.

“Muchos lo están tomando como revancha, pero nosotros estamos tranquilos. Sabemos que va a ser un partido difícil, pero nosotros tenemos la primera chance acá en casa y es donde tenemos que sacar ventaja”, reflexionó.

Universidad de Chile enfrentará a Alianza Lima tras dejar a Independiente de Avellaneda en el camino.

La desazón por el fallo contra Universidad de Chile

Finalmente, el delantero argentino de 27 años lamentó tener que jugar sin público en el duelo de vuelta contra los azules. ¿La razón? La sanción por siete encuentros que determinó la CONMEBOL hacia el elenco universitario.

“Una lástima porque la gente nos viene acompañando donde juguemos, en todas las canchas. Es muy importante para nosotros“, aseveró.

“Pero sabemos que igual vamos a tener el apoyo de ellos. Primero de local haremos todo posible para ganar acá en casa y después representar de la mejor manera afuera“, concluyó.