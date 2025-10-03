Universidad de Chile ya comenzó su labor en el mercado de fichajes 2026. El cuadro azul no pierde el tiempo y por ello posó su atención sobre un viejo conocido: así lo adelantó Marcelo Díaz.

En los micrófonos de TNT Sports, el periodista aseguró que hay un delantero que quiere retornar al club y la directiva laica también quiere contar con él. ¿Cuál es su nombre?

Según detalló el comunicador, ese es el caso de Felipe Mora. Es que tal como adelantó BOLAVIP Chile, el futbolista de 32 años termina contrato en Estados Unidos y tiene la intención de volver a jugar en el equipo de sus amores.

“Se comienzan a visualizar para fin de temporada ciertos nombres. Ahí es que surge el de Felipe Mora, jugador que ya fue preguntado por la U en diciembre-enero para ver las posibilidades de venir“, reveló.

En dicha línea, añadió: “En ese momento era prácticamente imposible, porque le quedaba un año de contrato con Portland Timbers en la MLS, el que finaliza ahora en diciembre. Ahí podría abrirse la posibilidad para que vuelva“.

“Tengo entendido que el jugador está interesado, está interesado en volver a Chile y a la U. Él obviamente va a esperar cualquier comunicación. Tengo entendido que del lado de la U también interesa”, cerró.

Felipe Mora quiere volver a Universidad de Chile. Termina contrato el 31 de diciembre con Portland Timbers. (Foto: Getty)

¿Jugará en Universidad de Chile? El 2025 de Felipe Mora

Durante esta temporada, el oriundo de La Florida ha disputado un total de 35 encuentros con el Portland Timbers. En ellos, ha logrado anotar seis veces y aportar con tres asistencias.