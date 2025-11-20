Universidad de Chile se prepara para enfrentar a O’Higgins por la Liga de Primera 2025. El encuentro estará marcado por la lucha entre ambos clubes para clasificar a certámenes internacionales.

Y, a su vez, la atención estará puesta en la seguridad ante la presencia de público visitante. En dicha línea, la Delegación Presidencial anunció una importante medida para la hinchada forastera.

Según detalló Fabio López, los fanáticos de Universidad de Chile tendrán que ser residentes de la región y abonados para asistir al Estadio El Teniente (lo que no se solicitó ni se mencionó en la venta de entradas).

A su vez, El Rancagüino informó que los seguidores azules tendrán una franja horaria para hacer ingreso al recinto deportivo: deberán realizarlo entre las 15:30 y 16:30 horas. Tras ello, se cerrarán las puertas.

Cabe destacar que en la última visita de Universidad de Chile a O’Higgins en Rancagua (que terminó en victoria laica por 4-0), no se registraron incidentes en el mismo reducto.

Universidad de Chile se alista para su visita a O’Higgins en el Estadio El Teniente. (Imagen: Photosport)

Universidad de Chile y su lucha contra O’Higgins

En la antesala del enfrentamiento por la fecha 28 de la Liga de Primera (domingo 23 de noviembre a las 18:00 horas), el elenco rancagüino se mantiene tercero con 50 puntos, mientras los azules están cuartos con 48 unidades.

De esta manera, O’Higgins está consiguiendo boletos a las fases previas de Copa Libertadores. En tanto, Universidad de Chile está quedando relegada a la Copa Sudamericana.

