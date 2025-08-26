La primera polémica en la antesala del Superclásico entre Colo Colo y Universidad de Chile, que se disputará en el Estadio Monumental, dejó huella y generó repercusiones inmediatas.

Los protagonistas del episodio fueron el mediocampista Marcelo Díaz y el delantero Javier Correa, quien se vio envuelto en la controversia tras la intervención de un periodista en la conferencia de prensa desarrollada en el Estadio Monumental y reaccionó criticando a “Carepato” por una supuesta burla que se viralizó en redes sociales.

¿Qué dijo Díaz que provocó la reacción de Correa? Durante la conferencia en el CDA, el volante le preguntó a los comunicadores presentes: “¿por qué están mirando para abajo?”, comentario que fue interpretado como una burla hacia el Cacique.

Marcelo Díaz avisa que nunca se quiso burlar de Colo Colo

Sin embargo, minutos más tarde, el bicampeón de América con la Selección Chilena salió a aclarar la situación en una conversación con el programa Cooperativa Deportes.

“Solamente es para aclarar el tema. Caneo (Francisco) me pregunta como él está en primera final y yo le pregunto por qué esta mirando para abajo”, dijo en un comienzo Díaz.

“No me estoy burlando de nadie, no quiero mandarle un mensaje a nadie, no le quiero responder a nadie, así que me parece incoherente del periodista que estaba en Colo Colo en hacer cizaña que ni siquiera ocurrió y eso hace que Javier Correa responda sin saber que había ocurrido acá”, explicó el campeón de la Copa Sudamericana con la U.

“Nosotros estamos en un momento donde no vamos a generar ningún conflicto porque no lo necesitamos y ya venimos de algo que viene en Argentina, entonces no nos vamos a disparar en nuestros propios pies y menos con una declaración previa a un superclásico. Le mandaré un mensaje a Javier Correa que le hicieron pisar el palito de una forma que no es correcta en este momento”, concluyó.

Superclásico: fecha, día y hora

El Superclásico del fútbol chileno entre Colo Colo y Universidad de Chile arrancará este domingo 31 de agosto a las 15:00 horas en el Estadio Monumental, compromiso válido por la Fecha 22 del Campeonato Nacional 2025.