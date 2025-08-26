Universidad de Chile está a la espera de lo que resuelva CONMEBOL respecto a lo sucedido el pasado miércoles, donde enfrentamientos entre hinchas azules y de Independiente derivaron en la cancelación del partido entre ambos por Copa Sudamericana.

José Ramón Correa, abogado y director de Azul Azul, habló con El Mercurio y reveló la segunda arista con la que el cuadro azul busca enterrar a Independiente de Avellaneda tras lo sucedido en el Estadio Libertadores de América.

“Pedimos responsabilidad penal contra todos los involucrados por intento de homicidio, lesiones gravísimas, retención ilegal y hurto. Segundo, una denuncia contra la policía por actos vejatorios, atentatorios contra los derechos humanos de nuestros hinchas y por la responsabilidad que tienen como agentes del Estado argentino”, dijo.

La U buscará el pase a los cuartos de final en los pasillos de la CONMEBOL. | Foto: Photosport

En esa línea, argumentó diciendo que “El fin es perseguir a los culpables, que respondan y dar la señal más importante: que estos hechos nunca más se vuelvan a repetir. Pudimos lamentar muertos”.

Consultado si pedirán los puntos en el partido de Copa Sudamericana, Correa asegura que sí y explica: “Primero, porque ganamos en Santiago. Segundo, porque al momento de la cancelación estábamos clasificando. Tercero, porque éramos el club visitante, no el organizador. Todo lo que ocurrió fue por una pésima organización”.

Sobre el intento de Independiente de responsabilizar a Universidad de Chile, Correa no se lo manda decir con nadie al siete veces campeón de Copa Libertadores y descendido hace un par de años: “No entraré en detalles, pero estoy en absoluto desacuerdo con esa tesis peregrina de Independiente”, remató.

El posible rival de la U en cuartos de Copa Sudamericana

Alianza Lima superó a Universidad Católica de Ecuador en los octavos de final de la Copa Sudamericana y está a la espera de la resolución final de CONMEBOL para ver si será la U o Independiente su rival.