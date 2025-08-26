A medida que pasan los días, nuevos detalles salen a la luz sobre la masacre que se vivió durante el partido de vuelta entre Independiente y Universidad de Chile en los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025.

Tras los graves incidentes en el Estadio Libertadores de América, la Conmebol abrió una investigación disciplinaria que definirá las sanciones para ambos clubes y determinará quién avanzará a los cuartos de final.

Mientras tanto, Alianza Lima sigue atentamente la resolución del organismo rector del fútbol sudamericano, la que debiese conocerse entre esta y la próxima semana.

Marcelo Díaz y su postura sobre el fallo pendiente de la Conmebol

En medio de la semana del Superclásico entre Colo Colo y la U, el volante Marcelo Díaz atendió a los medios en el CDA y se refirió al sentir del plantel respecto al fallo de la Conmebol.

“Nosotros igual lo hablamos pero muy rápido porque sabemos y entendemos que nuestros dirigentes y abogados están haciendo su trabajo y están haciendo los descargos necesarios. A nosotros nos han dado la tranquilidad que nos enfoquemos en el fútbol, así que lo que suceda en la Conmebol se sabrá en los próximos días”, aseveró.

“No nos sentimos clasificados, por ningún motivo. Yo en lo personal prefiero pensar que se va a decidir en la Conmebol y lo que sea va a estar bien, para eso tenemos a nuestra gente que está peleando. Yo prefiero no hacerme ninguna ilusión al respecto”, agregó.

En la U están a la espera de la resolución final | FOTO: Javier Vergara/Photosport

“Si vamos a la parte deportiva, nosotros estábamos clasificando, pero a mí me resulta muy complicado hacer un análisis de la Conmebol de lo que pensarán ellos puertas adentro. La respuesta deportiva que estábamos dando es que la clasificatoria era nuestra porque así lo decía el resultado, pero eso podría decir”, sentenció.

Las palabras del bicampeón de América con La Roja reflejan la confianza del plantel en su dirigencia y la intención de mantener el foco en lo deportivo mientras se espera la decisión final.