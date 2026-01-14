Universidad de Chile está en su trabajo de pretemporada para poder llegar de la mejor forma al inicio del torneo nacional en el 2026, mientras define lo que es la estructuración de su plantel, con lo que es la llegada de algunos y salida de otros jugadores.

Sobre esto, el ex futbolista Johnny Herrera tomó la palabra en el podcast de ‘Todos Somos Técnicos’ en la que comentó lo que es el futuro del crack azul, Lucas Assadi, quien ha sido fuertemente vinculado al Atlético Mineiro de Brasil, en la que dejó su opinión al respecto.

“Se tiene que destacar a nivel de ser campeón, de liderar un campeonato, de ser el protagonista de un campeonato, él tuvo un muy buen segundo semestre y una muy buena Copa Sudamericana, hasta que se lesionó lamentablemente”, comenzó señalando Herrera.

Agregando a esto, el ídolo azul no duda de lo que fue el gran despegue del 10 de la U en el 2025, algo que espera que pueda ratificar en esta temporada y pueda ayudar al equipo conseguir logros importantes.

Herrera y el futuro de Assadi en la U | Foto: Photosport

“Era el pilar que tenía la U en la ofensiva, el jugador desequilibrante y distinto, cuando estaban apretados los partidos, tú al único que le querías pasar la pelota, era a él”, agrega.

Finalizando, Herrera le deja un mensaje claro a Lucas Assadi sobre su futuro en la Universidad de Chile, en la que espera que se mantenga en el club para esta temporada, se consolide y luego, pueda cumplir su sueño de partir al exterior.

“Si se llega a ir, no sería bueno para el club y no sé si sería bueno para él, yo creo que debe tener un año donde el tipo sepa que va a ser el líder del equipo, que sepa que será el 10, el principal responsable que el equipo haga goles y que se eche el equipo al hombro, ese es el Lucas Assadi que estoy esperando y que habilite a todos los delanteros”, cerró.

