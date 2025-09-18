Universidad de Chile tiene hoy un trascendental duelo dentro de la Copa Sudamericana, en el que los ‘Azules’ medirán ante Alianza Lima por los cuartos de final de ida en la competición continental.

El conjunto que comanda Gustavo Álvarez busca dar el primer golpe dentro de esta serie en condición de visitante y encaminar de buena forma la llave para lo que será su duelo de vuelta.

El DT azul se volverá a enfrentar a Alianza Lima, club al cuál ya ha enfrentado en otras oportunidades dentro de lo que fue su expedición por el fútbol peruano, en la que dirigió a Sports Boys y Atlético Grau.

Dentro de lo que fue su instancia en ambos equipos, el hoy entrenador de la Universidad de Chile se enfrentó en tres oportunidades al conjunto de los ‘Íntimos’, en la que no cosechó positivos resultados.

Álvarez preocupa a la U con este historial | Foto: Photosport

El negativo historial de Álvarez contra Alianza Lima

El entrenador de la U se enfrentó en tres oportunidades al conjunto peruano, en la que tan solo cosechó dos igualdades y una derrota, sin sumar ninguna victoria ante los ‘Íntimos’ en su paso por Perú.

El primer enfrentamiento fue con Sports Boys en el 2021, en la que en condición de local igualó sin goles ante Alianza Lima. Luego en el 2022, siendo DT de Atlético Grau, cosechó una igualdad a un tanto como visitante ante Alianza Lima y luego cayó como local por 2-1 ante el conjunto Limeño.

De esta forma, Gustavo Álvarez espera en esta oportunidad con la Universidad de Chile lograr su primer victoria ante el conjunto peruano, en lo que será esta importante serie de cuartos de final en la Copa Sudamericana.