Universidad de Chile ya prepara sus últimos detalles para lo que será su primer duelo por los cuartos de final de la Copa Sudamericana, en el que los dirigidos por Gustavo Álvarez se verán las caras ante Alianza Lima en tierras peruanas.

A horas de lo que es este compromiso, el ídolo azul Diego Rivarola ocupó su espacio dentro del programa ‘F90’ de ESPN, en la que dejó su gran preocupación en el plantel azul para este duelo: las bajas de Lucas Di Yorio, Nicolás Ramírez e Israel Poblete.

“Estas tres bajas para este tipo de partidos, siguen siendo bajas sensibles para la U, para este tipo de partidos, si bien los que jugaron el partido pasado lo hicieron muy bien, lo van a tener que ratificar nuevamente en esta llave, ojalá que no se sienta tanto y que estén a la altura”, partió indicando Rivarola.

En esa misma línea, el ex atacante hace alusión a que la baja de Nicolás Ramírez, hace bajar a Fabián Hormazábal a la zona de centrales y lo aleja de la zona en la que más diferencias marcas, como carrilero por la derecha, en la que Guerrero hoy cumpliría dicha función.

La U hoy tiene un duelo clave | Foto: Photosport

“Son tres bajas sensibles, es un conjunto, yo siento que con la bajada de Hormazábal (a central), más allá de que Guerrero lo hizo bien siento yo, esos movimientos despotencian al equipo y Hormazábal es un jugador muy importante”, explica.

Concluyendo, Rivarola apunta a que de todas formas la Universidad de Chile tiene un buen equipo para competir, pero que las bajas de cierta manera le merman lo que es su abánico de opciones para aplicar variantes en un partido.

“En base a esos pequeños cambios, obviamente que el potencial de la Universidad de Chile se ve mermado en esta pasada, pero después, se puede jugar un buen partido igual”, cerró.