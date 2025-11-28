Universidad de Chile sufre un nuevo dolor de cabeza: no tiene certeza de dónde y cuándo jugará ante Coquimbo Unido por la Liga de Primera 2025. El elenco estudiantil tiene serios problemas con su localía.

Si bien la directiva laica informó que el Estadio Nacional sería la sede de dicho compromiso, todo quedó en incertidumbre. Hay grandes posibilidades de que el duelo sea trasladado a otro recinto.

Según reveló La Magia Azul, todo indica que el partido se disputará en el Estadio Santa Laura. ¿Cuándo? El mismo día (martes 2 de diciembre), pero en diferente horario.

Si en primera instancia estaba pactado para las 20:00 horas, la información detalla que podría desarrollarse desde las 18:00 horas en el reducto de Plaza Chacabuco. Aún no está confirmado.

Cabe destacar que el enfrentamiento ya fue reprogramado por la ANFP. En un principio, se debía realizar el lunes 1 de diciembre, pero fue aplazado en 24 horas. Una nueva teleserie.

Universidad de Chile puede cambiar de horario y estadio para recibir a Coquimbo Unido. (Imagen: Photosport)

La molestia de Universidad de Chile

A su vez, según consignó el medio citado, dicha situación generó desazón en la directiva azul. La tranquilidad en la cúpula del club es escasa en la antesala del cierre de la temporada.

“Además, en los próximos minutos se espera un comunicado oficial de Universidad de Chile, en medio de una situación que mantiene bastante molestos a los dirigentes del club“, destacó la publicación.

