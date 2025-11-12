Pese a que quedan tres fechas para el término de la Liga de Primera, donde Universidad de Chile lucha con la Católica y O’Higgins para quedarse con el Chile dos, igualmente hay novedades respecto a la temporada siguiente.

En efecto, en la U ya pusieron sus ojos en un delantero para el 2026, y tienen una larga lista de jugadores que vuelven de sus préstamos.

También hay casos de jugadores que terminan sus contratos el próximo año, es el caso de Maximiliano Guerrero, atacante que vino de Deportes La Serena el año pasado.

El 7 de la U ha tenido un año menos regular que el vivido el 2024, más que nada por una rebelde lesión que le hizo volver a las canchas cuando los azules ya estaban compitiendo en Copa Libertadores, pero una vez recuperado es titular absoluto para Gustavo Álvarez.

En la U buscan asegurar a Maxi Guerrero

La evaluación que existe sobre Guerrero es positiva en Universidad de Chile y está catalogado como uno de los jugadores exportables que tiene el club.

Es por esto que en el segundo piso del Centro Deportivo Azul han decidido apurar las cosas y negociar una renovación de su vínculo con la escuadra universitaria.

Pese a que siempre estará latente el interés del jugador de salir al extranjero, la intención de Guerrero es renovar con la U.

En síntesis

Maximiliano Guerrero finaliza su contrato con Universidad de Chile el próximo año.

Guerrero llegó a la U proveniente de Deportes La Serena durante el año pasado.