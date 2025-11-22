En cada mercado de fichajes, Universidad de Chile baraja una lista de posibles refuerzos. Por ello, a mediados de 2025, la escuadra estudiantil se interesó en una figura argentina, pero desechó su incorporación: ahora lo sigue River Plate.

Si bien el elenco argentino aún no realiza ofertas concretas para quedarse con sus servicios para la próxima temporada, Marcelo Gallardo lo tiene entre ceja y ceja para integrarlo a la banda zurda.

¿De quién estamos hablando? Mateo Del Blanco está siendo observado por el gigante bonaerense. Así lo afirmó Hernán Castillo, asegurando que seduce mucho para la siguiente campaña.

Cabe destacar que dicho nombre, de 22 años, estuvo en la mira de Universidad de Chile a mediados de 2025. A pesar del deseo azul en tal libro de pases, se mantuvo vistiendo la camiseta de Unión de Santa Fe.

Es por ello que el conjunto universitario viró la búsqueda hacia otras latitudes. Resultado de dicha labor: se terminó cerrando el préstamo con opción de compra por Felipe Salomoni desde Guaraní.

Mateo Del Blanco estuvo en la mira de Universidad de Chile: ahora lo quiere River Plate. (Créditos: Getty)

Estuvo en la mira de Universidad de Chile: el 2025 de Mateo Del Blanco

Durante la presente campaña, la promesa argentina ha disputado 40 encuentros con Unión de Santa Fe. En dichos compromisos, el zurdo anotó un gol y entregó cinco asistencias.

¿Su precio? Según reportan tras la cordillera, ronda entre los 3,5 y 3,9 millones de dólares. Un punto a considerar: tiene contrato vigente con el equipo argentino hasta diciembre de 2028.

En resumen: