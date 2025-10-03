Universidad de Chile está en el receso obligado por el Mundial Sub 20, donde los azules buscarán prepararse de la mejor manera posible para las semifinales de la Copa Sudamericana y los duelos por la Liga de Primera.

Quiérase o no, la U tendrá que ver el Mercado de Fichajes de reojo y, en esa línea, el periodista Marcelo Díaz informó en Pelota Parada de TNT Sports que Franco Calderón podría dejar el CDA a final de año si llegan ofertas.

Uno que le bajó el pelo al central titular de la U fue Carlos Villanueva, quien aseguró que “El valor de la cláusula y pone el millón y medio… siento que tienen que dejarlo partir, nada que hacer. Es un central titular, ha tenido una buena temporada, pero siento que si llegan con esa plata es una buena posibilidad”.

Franco Calderón es titularísimo en la U. | Foto: Photosport

“Tiene 27 años, no sé si puedan encontrar una oferta mayor a esa. Ha tenido un buen rendimiento, sí, pero yo no sé si sea una gran figura que pueda valer más de ese millón y medio”, recalcó.

Villanueva cree que encontrar jugadores de la talla de Franco Calderón no debería ser tan difícil para un club como la U: “Podrían encontrar un central de condiciones similar y terminaría siendo un negocio para Universidad de Chile”, remató.

Lo cierto es que Franco Calderón es una pieza angular en el armado de Gustavo Álvarez y tiene condición de titular indiscutido, donde hace dupla con Matías Zaldivia y ha estado a la altura en el cuadro azul.

El próximo partido de Universidad de Chile

Universidad de Chile tendrá que jugar el lunes 13 de octubre a las 4 de la tarde frente a Palestino, compromiso válido por la Liga de Primera 2025 donde la U buscará acercarse a puestos de Copa Libertadores de América.