Universidad de Chile venció 3-0 a Colo Colo en la Supercopa 2025. El conjunto laico se quedó con el título ante el archirrival en el Estadio Santa Laura, lo que provocó la alegría de César Vaccia.

El histórico DT de los azules analizó el compromiso en conversación con BOLAVIP Chile y se rindió ante una figura. Lo destacó por su compromiso con la camiseta a pesar de todas las dificultades.

¿A quién aplaudió? Le hizo un monumento a Nicolás Guerra. Para el mítico DT de Universidad de Chile, el atacante fue el jugador más valorable ante el elenco de Macul. Le agrada su manera de desenvolverse en la cancha.

“Yo creo que Nico Guerra, que no ha tenido tanta continuidad, siempre que juega lo hace bien, yo creo que lo ha hecho bien“, comenzó señalando.

Tras ello, tuvo palabras para otro de los destacados ante los albos: Lucas Assadi. Si bien le gustó su nivel, para él no hay dudas de quién fue la gran figura en Independencia.

“Es un muy buen jugador, que en la medida que siga intentando hacer cosas, como se ve, va a marcar la diferencia en el terreno nacional“, detalló sobre el ’10’ de los azules.

Nicolás Guerra fue la gran figura de Universidad de Chile en la Supercopa según César Vaccia.

El presente de Nicolás Guerra en Universidad de Chile

Durante la campaña 2025, el atacante registra un total de 29 encuentros con la camiseta azul. En dichos compromisos, ha marcado seis goles y ha aportado con cuatro asistencias.