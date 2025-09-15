Universidad de Chile vivió una tarde soñada en el Estadio Santa Laura y todo esto tras el triunfazo que consiguieron los ‘Azules’, en la que se coronaron como campeones de la Supercopa tras vencer por 3-0 a Colo Colo en la final.

Tras esta final, el volante azul Lucas Assadi habló con el programa ‘Todos Somos Técnicos’ de TNT Sports, en la que se le consultó sobre su gran conexión con Nicolás Guerra dentro del campo de juego, en donde dio los detalles de su gran amistad que lleva con su compañero en la U.

“Con Nico tenemos una amistad que va más allá de ser compañeros de club, nosotros siempre hablamos, cuando él se fue a Ñublense, siempre hablábamos, me llevo bien con su padre, él también con mi padre y madre”, partió comentando Assadi.

En esa misma línea, el 10 azul no esconde de lo que es su gran conexión que tiene con Nicolás Guerra, pero también resalta lo que son las condiciones de sus otros compañeros en el ataque, en la que con todos puede destacar.

Assadi habló de su especial conexión con Guerra | Foto: Photosport

“Esa conexión que tiene fuera de la cancha (con Guerra), se hace notar también dentro, pero con todos los nueve se me ha dado, me ha ido bien, ellos también, con sus distintas características”, declara.

Finalmente, Assadi comentó sorprendido de que no sabía que se notaba en demasía su conexión con Nicolás Guerra, la que explica de que su buena relación de amistad fuera de la cancha, la logran imponer también dentro del terreno de juego.

“Yo no sabía que se notaba tanto dentro de la cancha, pero yo soy muy amigo de Nico (Guerra) afuera”, cerró.