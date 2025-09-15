Universidad de Chile es puro goce tras quedarse con la corona de la Supercopa ante Colo Colo. El cuadro laico se impuso 3-0 y celebró el segundo título de Gustavo Álvarez en la institución.

Ante ello, surgieron dudas en la opinión pública: ¿se mantendrá en el club tras el fin de la temporada? Los rumores de pasillo sobre una eventual partida son cada vez más, lo que no le mueve la brújula a la dirigencia de Azul Azul.

Al menos, así lo dejó a entrever Manuel Mayo. Luego de vencer al archirrival en el Estadio Santa Laura, el gerente deportivo de Universidad de Chile se refirió a la continuidad del DT.

Consultado sobre el futuro del estratega argentino, el dirigente de los azules fue claro: no es el momento para hablar de este tema. No obstante, dejó clara su postura frente al director técnico… quiere que se quede.

“Después de ganar un título, no sé si es el momento de evaluar ese tipo de cosas. Estamos muy contentos con lo que ha hecho Gustavo, es el mejor entrenador que hay en el país“, comentó.

“Lo ha demostrado ganando clásicos, ganando títulos y todavía nos quedan muchos desafíos este año. Ha sido un agrado trabajar con él y esperemos que sea por mucho tiempo más“, agregó.

Gustavo Álvarez alzó la Supercopa con Universidad de Chile: venció 3-0 a Colo Colo. (Créditos: Photosport)

El presente de Gustavo Álvarez en Universidad de Chile

Cabe destacar que el entrenador tiene contrato vigente con los azules hasta diciembre de 2026. Desde su arribo en 2024, ya acumula un título de Copa Chile y una Supercopa.

En esta temporada, registra un total de 40 encuentros dirigidos: el balance es de 22 victorias, seis empates y 12 derrotas. Sigue con vida en la lucha por el título de la Liga de Primera y está en cuartos de final de Copa Sudamericana.