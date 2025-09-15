Universidad de Chile celebra desde Arica hasta Punta Arenas: se coronó campeón de la Supercopa tras derrotar a Colo Colo. El cuadro azul superó 3-0 al archirrival y alzó un nuevo título.

En dicho compromiso, hubo una figura que sorprendió a todos. ¿Su nombre? Nicolás Guerra. A pesar de las críticas a su titularidad, el delantero se impuso a la adversidad y anotó el segundo gol del encuentro.

A su vez, exhibió un notable rendimiento en la ofensiva, lo que fue destacado por Cristián Olguín. En conversación con BOLAVIP Chile, el recordado atacante de los azules aplaudió al maipucino.

“Para mí Nico Guerra fue la figura del partido. Corrió, metió, recuperó la pelota y tuvo varias participaciones en jugadas importantes“, comenzó señalando Cepillín.

En dicha línea sobre el jugador de Universidad de Chile, agregó: “Bueno, es la confianza que le da el técnico. Ojalá que siga subiendo el rendimiento, pero para mí fue la figura del partido“.

Finalmente, consultado sobre el duelo ante Alianza Lima, aseguró: “La U llega con mucha confianza después de ganarle al clásico rival y levantar una copa. Ojalá que sea un gran ambiente para el plantel”.

Nicolás Guerra anotó un gol en la victoria de Universidad de Chile ante Colo Colo. (Créditos: Photosport)

El 2025 de Nicolás Guerra en Universidad de Chile

Durante esta temporada, el atacante de 26 años ha disputado un total de 29 compromisos con la camiseta azul. En ellos, ha aportado con seis goles y cuatro asistencias.