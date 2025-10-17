Universidad de Chile ya tiene un ojo puesto sobre el mercado de fichajes. El cuadro azul incorporará jugadores en el próximo período de transferencias, lo que ilusiona a César Vaccia.

El mítico DT de los universitarios tiene un deseo: que la directiva ejerza la opción de compra que tiene sobre una figura. ¿A quién quiere adquirir definitivamente? Llenó de elogios a Lucas Di Yorio.

En conversación con BOLAVIP Chile, el entrenador bicampeón con los azules se refirió al delantero argentino. Para él, tiene los pergaminos para continuar en la institución tras el fin de su préstamo.

“Es un jugador que es de todo mi gusto y que es un poco lo que la U siempre tuvo como referencia. Hablo de Flavio Maestri, del Palote (Juan Manuel Olivera) también”, comenzó señalando.

“Es alto, cabecea, además es habilidoso (…) Empezó muy bien, después tuvo un bajoncito y después se lesionó. Pero evidentemente que uno no puede juzgar partido a partido, tiene que juzgarlo por todo, por la globalidad”, agregó.

César Vaccia clama por la compra de Lucas Di Yorio. Quiere que siga en Universidad de Chile. (Photosport)

El mensaje a la dirigencia de Universidad de Chile

Finalmente, el mítico director técnico de los azules instó a la cúpula del club a tomar cartas en el asunto. Confía en que el atacante trasandino le dará más de una alegría a los hinchas.

“Es un buen jugador, es un goleador. Entonces, los dirigentes lo único que tienen que hacer es conversar con él y dejarlo el próximo año. No sé dónde van a buscar un jugador de esas características, si ya lo tenemos“, cerró.