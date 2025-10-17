Universidad de Chile puede tener una sorpresa en el próximo mercado de fichajes. El cuadro azul se acerca a contar con una inesperada incorporación para la siguiente campaña.

¿De quién se trata? De un jugador que pertenece a la institución, pero que salió a comienzos de 2025 con la misión de sumar mayor cantidad de minutos. Milita en las filas de Huracán.

Su nombre: Emmanuel Ojeda. Tras la cordillera trascendió que el mediocampista suma bonos para volver a los azules al terminar su préstamo. El conjunto argentino no ejercería la opción de compra sobre su pase.

Al firmar con el elenco trasandino, se estableció su salida desde Universidad de Chile por una temporada. A su vez, se definió que si Huracán quisiera quedarse con su carta, deberá pagar 700 mil USD.

No obstante, el panorama es adverso para el mediocampista de 27 años. A pesar de tener regularidad en el equipo dirigido por Frank Darío Kudelka, no habría convencido a la directiva del club.

¿Volverá a Universidad de Chile? Si el monto pactado no es abonado a las arcas azules, el volante tendrá que presentarse en La Cisterna. Por el momento, su futuro es incierto.

Emmanuel Ojeda (a la derecha) puede volver a Universidad de Chile en el siguiente mercado de fichajes. (Getty)

Pertenece a Universidad de Chile: el 2025 de Emmanuel Ojeda

Durante esta temporada, el futbolista mencionado ha disputado 27 compromisos con la camiseta de Huracán: aportó con un gol y dos asistencias. Tiene contrato vigente con U. de Chile hasta mediados de 2026.