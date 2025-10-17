Universidad de Chile tiene importantes decisiones que abordar pensando en el mercado de fichajes. Una de ellas, será renovarle o no a las figuras que terminan contrato a fines de esta temporada.

En dicha línea, hay un jugador que despertó especulaciones sobre su salida, pero que ahora mantiene conversaciones con la directiva del club para acordar su continuidad. ¿De quién se trata?

Según información recabada por BOLAVIP Chile, ese es el caso de Nicolás Guerra. A pesar de que se rumoreó sobre su eventual partida, el delantero de 26 años está en negociaciones para extender su vínculo.

Si bien algunas versiones de prensa aseguraron que el jugador rechazó una propuesta para concretar su renovación, las partes siguen hablando para intentar llegar a buen puerto.

De esta manera, Universidad de Chile comienza a definir el bosquejo del plantel que estructurará para 2026. Si se confirma la permanencia del oriundo de Maipú, el panorama en ofensiva lo contemplaría junto a Leandro Fernández.

¿Y Lucas Di Yorio junto a Rodrigo Contreras? Los azules aún no ejercen la opción de compra sobre ninguno de dichos atacantes. El primero corre con ventaja para seguir en el equipo.

Nicolás Guerra negocia su renovación con Universidad de Chile. (Créditos: Photosport)

El 2025 de Nicolás Guerra en Universidad de Chile

Durante la presente campaña, el mediapunta ha disputado un total de 32 compromisos con la camiseta azul. En ellos, logró aportar con seis goles y seis asistencias.