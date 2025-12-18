El futuro de Lucas Di Yorio se ha transformado en uno de los temas que más ruido ha generado en el mercado de fichajes, especialmente por su incierta continuidad tras su paso por Universidad de Chile.

En las últimas horas, el nombre del atacante que pertenece a Athletico Paranaense fue vinculado a Coquimbo Unido, actual campeón del fútbol chileno y próximo participante de la fase de grupos de la Copa Libertadores, lo que hacía pensar en una posible permanencia en el país.

Sin embargo, el escenario podría dar un giro y todo indica que el delantero no seguirá ligado a la U ni reforzará a los Piratas en la temporada 2026.

Lucas Di Yorio disputó 43 compromisos en la U: logró anotar 14 goles y aportar con dos asistencias | FOTO: Photosport

Lucas Di Yorio estaría cerca de partir al fútbol mexicano

Según reveló el periodista Gonzalo Fouillioux en su cuenta de X (ex Twitter), el destino del ex Everton de Viña del Mar estaría lejos de Chile.

“Lucas Di Yorio no irá a Coquimbo, tampoco se quedará en la U. Su futuro está en México”, lanzó el comunicador de TNT Sports.

De esta manera, el atacante se perfila como una nueva salida del plantel azul y su próximo desafío estaría en el fútbol mexicano, liga que ya conoce tras su paso por el León.

Con este escenario, el Romántico Viajero deberá buscar nuevas alternativas para reforzar su ofensiva de cara al próximo año.

En síntesis…