Universidad de Chile debe resolver el caso Lucas Di Yorio. El delantero concluye su préstamo a fines de 2025, por lo que hay una incógnita sobre la mesa: ¿el club ejecutará su opción de compra?

Una respuesta que será entregada por la directiva a fin de año, pero que todo indica que será positiva. Sin embargo, el jugador -perteneciente a Athletico Paranaense– prefiere librarse de dicha incertidumbre.

En conferencia de prensa, fue consultado sobre su continuidad en el club y lo dejó claro: está enfocado al 100% en los próximos objetivos del plantel. Quiere coronar el año en lo más alto.

“Estoy muy cómodo, he disfrutado este momento y lo que queda lo voy a disfrutar mucho en la U. No hemos hablado nada de mi futuro. Yo no he tenido ninguna charla, pero estoy muy concentrado en lo que viene”, lanzó.

Sobre dicho punto, agregó: “Tenemos una ilusión y unas ganas enormes de afrontar estos desafíos de fin de año. Hoy el foco está todo en eso. Tenemos ganas de afrontar el partido del jueves y nada más. Está eso en la cabeza”.

La continuidad de Lucas Di Yorio en Universidad de Chile es un misterio. Pertenece a Athletico Paranaense.

La estadía de Lucas Di Yorio en Universidad de Chile

Finalmente, el atacante argentino (que registra 34 encuentros y 12 goles desde su arribo) confesó que está feliz en los azules. Le gustaría continuar vinculado a la institución para 2026.

“Estoy disfrutando de estar en la U, me siento muy cómodo y me hacen sentir en un lugar que puedo trabajar, que puedo estar a gusto“, reflexionó.

“Yo no he hablado de mi futuro, no sé si ha hablado alguien, la verdad que no me meto en eso. Tengo la cabeza al cien en los objetivos que tengo. Estoy muy a gusto y cómodo en la U“, cerró.